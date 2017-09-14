Mardin'in Derik İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Adana'da oturan 71 yaşındaki Fettah Çağırdan, Mersin'de katıldığı bir yakınının düğününde halay çektiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Çağırdan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çağırdan'ın yere yığılma anları ise kamera kayıtlarına yansıdı.



DHA'nın haberine göre, Derik İlçesi'ne bağlı Bayraklı Köyü Değirmenli Mezrası'ndan 24 yıl önce Adana'ya göç eden 10 çocuk babası Fattah Çağırdan, 3 gün önce bir yakınlarının Mersin'deki düğününe katıldı. Hareketli müzik eşliğinde halay çeken grubun başına geçen Çağırdan, bir süre oynadıktan sonra sahnenin ortasına çıktığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Fettah Çağırdan, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Çağırdan'ın cenazesi Derik ilçesi Değirmenli mezarlığında toprağa verildi.

Halay çeken grubun başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Fettah Çağırdan'ın son anına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Çağırdan'ın halay başında bir süre oynadığı daha sonra bir genç ile birlikte sahnenin ortasına doğru oynayarak giderken aniden yere yığıldığı görülüyor. Çağırdan'ın yere yığıldığını gören yakınları halayı bırakarak kendisine müdahale etmeye çalışıyor.