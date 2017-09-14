Mersin'de kivi hasadı başladı

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Çok iyi kalitede ürün alıyoruz. Her ağaçtan ortalama 70 kilogram meyve hasat ediyoruz. Diğer ürünlerle kıyasladığımızda kivi hem masrafsız hem de getirisi çok iyi. Kivi üretiminden önce yıllarca sebzecilikle uğraştım. Sebzecilikte girdi ve ilaç maliyetleri çok yüksekti. Kivi'de ise böyle bir şey söz konusu değil. Su ve hayvan gübresinden başka bir şey vermiyoruz. Tamamen organik olarak yetişiyor" dedi.