Mersin'de kivi hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen kivide yılın ilk hasadı yapıldı. Hasat edilen kivi tarlada kilosu 4 TL'den alıcı bulurken, satılan kiviler başta Rusya olmak üzere Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ermenistan'a ihraç ediliyor.
Yaş sebze ve meyvelerin turfanda üretiminde Türkiye'nin öncü kentlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde erik, kayısı ve çilekten sonra kivi de turfanda ilk ürün olarak hasat edildi.
Silifke ilçesinde ilk olarak 2003 yılında Aytekin Günay tarafından Kızılgeçit Mahallesi'nde 1 dönümle başlanan kivi ekimi şu anda 200 dönüme ulaştı. Kivi, Kızılgeçit Mahallesi'nin yanı sıra Sömek, Canbazlı, Ovacık, İmamlı ve Yeğenli mahallelerinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlandı.
Sömek Mahallesi'nde 2009 yılında 1 dönüm bahçeyle başlayan ve şu anda 20 dönüm kivi bahçesi yapan üretici İsmail Çocuk, kivinin köylerini, köylünün de kiviyi çok sevdiğini söyledi. Kivinin ilk dikim aşamasının masraflı olduğunu, dikimden sonra çok büyük masrafları olmadığı ve tamamen doğal yetiştiğini ifade eden Çocuk, "Türkiye genelinde ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizi kivi çok sevdi.
Çok iyi kalitede ürün alıyoruz. Her ağaçtan ortalama 70 kilogram meyve hasat ediyoruz. Diğer ürünlerle kıyasladığımızda kivi hem masrafsız hem de getirisi çok iyi. Kivi üretiminden önce yıllarca sebzecilikle uğraştım. Sebzecilikte girdi ve ilaç maliyetleri çok yüksekti. Kivi'de ise böyle bir şey söz konusu değil. Su ve hayvan gübresinden başka bir şey vermiyoruz. Tamamen organik olarak yetişiyor" dedi.
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