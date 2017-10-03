Mersin Limanı'nın Akfen'den IFM ve PSA'a satışı onaylandı

Akfen Holding'in temmuz sonunda yüzde 40 hissesini Avustralyalı sermaye şirketi IFM ve Singapurlu küresel liman işletmecisi PSA firmasına devri onaylandı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan rekabet incelemesinde Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'deki tek aktif işletme olması nedeniyle herhangi bir rekabet kaygısının oluşmadığı belirtildi.

Mersin Uluslararası Limanı'nda bulunan yüzde 50 hissesinin yüzde 40'lık bölümünü yapılan protokol ile PSA ve IFM'e devreden Akfen Holding, yapılan satış karşılığında 869 milyon dolar almaya hak kazandı. Böylelikle Akfen'in işletmedeki payı yüzde 10'a inerken, onaylanan satış ile Mersin Uluslararası Limanı'nın tamamı için biçilen bedel de 2 milyar 172 milyon 500 bin dolar olarak tescillenmiş oldu.

— EU Competition (@EU_Competition) October 2, 2017

Mersin Limanı'nda Akfen Holding'in diğer ortağı ise yüzde 50'lik payla PSA'ydi.

2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33’ünü EBRD ve IFC’ye, TAV Havalimanları Holding’deki yüzde 8.1’lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden Akfen Holding, Türkiye’ye bir başka dev yabancı yatırımı daha çekmeyi başarmış oldu.

Akfen Holding, buradan elde ettiği geliri Türkiye’de hayata geçireceği toplam 6 milyar 935 milyon liralık yatırım paketinde kullanacak.

Mersin Limanı kime satıldı

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