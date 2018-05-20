Posta'nın haberine göre, Merve Boluğur eski eşinin düğünde hediye ettiği pırlanta bileziği kolundan hala çıkarmadı. Bilekliği reklam filmlerinde bile takan Boluğur, 80 bin lira değerindeki bileziğin kendisine uğur getirdiğine inanıyor.

Murat Dalkılıç'ın, Aralık'tan beri aşk yaşadığı Hande Erçel'in ise bu durumdan haberinin olmadığı öğrenildi.

Oyuncu Merve Boluğur, Ağustos 2015'te evlendiği popçu Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017'de boşanmıştı.