HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir alışveriş merkezinde birlikte çalıştığı modacı arkadaşıyla mağazaları gezen ünlü oyuncu, gazetecilere “Kendi rujumu sürdüm ve dışarı çıktım” dedi.





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