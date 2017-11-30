Merve Özbey'in sevgilisi ile birlikte olduğu iddia edilen Burcu Binici'den sert sözler!

Popçu Merve Özbey, 2.5 yıllık nişanlısı iş adamı Murat Binici’yle geçen hafta yollarını ayırmıştı. İddialara göre bu aşkın bitmesinin sebebi ihanet, üstelik araya giren kadının oyuncu Burcu Binici olduğu ifade edilmişti

'Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Merve Özbey 2.5 yıldır Murat Binici ile aşk yaşıyordu. Her fırsatta evleneceklerini söylüyorlardı. Ne var ki geçen hafta ilişki bitti. Neden olarak; Murat Binici'nin, kalbini oyuncu Burcu Binici'ye kaptırması gösterildi. Tesadüf eseri Murat Binici ile aynı soyadını taşıyan Burcu Binici iddiaları yalanlamıştı.

Merve Özbey'in bu ihanet haberlerine sessiz kalması üzerine gözler Burcu Binici’ye çevrildi.

Bir ödül törenine katılan Burcu Binici ihanet haberleri hakkında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

''DAVA AÇACAĞIM''

Burcu Binici ''Çıkan haberler doğru değil görüldü diye bir şey söz konusu değil bu iddialar çok çirkin. Bu haberi yazan kişiyle mahkemede hesaplaşacağım'' dedi.

Basın mensuplarının ''Merve Özbey ihanet sorularına sessiz kalıyor?'' sözleri üzerine Burcu Binici çok imalı açıklamalarda bulundu.

"REKLAM YAPIYOR"

''Benim reklama ihtiyacım yok ben oyuncuyum oyunculuk yapıyorum reklama ihtiyacı olan insanlar olayı varmış gibi gösteriyor'' diyerek Merve Özbey’i bu yalan haberler üzerine reklam yapmakla suçladı.

Burcu Binici

Merve Özbey

Murat Binici