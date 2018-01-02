Başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş, Kenan Acar ve Sema Öztürk gibi isimlerin paylaştığı Meryem dizisi 22. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler internet üzerinden "Meryem 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyor. Peki, Meryem 23. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

MERYEM 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Meryem dizisi 22. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Son bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden "Meryem 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Meryem 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

Meryem 23. yeni bölümü ile 10 Ocak Çarşamba 20:00'de Kanal D'de!

MERYEM 22. BÖLÜM ÖZETİ

Derin, Nurten’le işbirliği yaparak kendi kuyusunu kazdığının farkında bile değildir. Nurten, Meryem’i öldürmeye kararlıdır. Derin ise içten içe bunu arzu etse de çekimser davranmaktadır. Derin’in bütün foyaları ortaya çıkmak üzeredir.

Güçlü’nün Meryem’e olan kırgınlığı Savaş ile arasına mesafe girmesine sebep olmuştur. Güçlü, Burcu’nun eski kocasına dair bulduğu izin peşine düşmüştür ve bu tehlikeli yolda yapayalnızdır.

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Meryem 23. yeni bölüm

Meryem yeni bölüm

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