Meryem 8. son bölüm fragmanında Meryem'i büyük bir tehlike bekliyor!

Meryem dizisi 8. bölüm ile bu akşam izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin 8. yeni bölümünde yaşanan kaza ile ilgili önemli kanıtlar ortaya sunuluyor. Bunu duyan Oktay büyük bir paniğe kapılıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Meryem 8. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

MERYEM 8. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

8. bölümde Oktay elde etmek istediği herşey için sona yaklaşıyor. Yurdal Sargun ile işbirliği yapan Savaş şirketde çalışmak istediğini belirtir. Şirkette çalışma isteğine göz yuman Yurdal Sargun, Savaş'ı Meryem'den uzak tutamaz. Savaş, kliniğe Arif'i tekrar işe aldırır. Meryem savaşa güvenmeye başlar. Kaza esnasında bulunan Ş harfli kol düğmesi ortalığı karıştırır. Oktay kol düğmesinin bulunduğunu duyunca heyecana kapılır. Bu esnada Savaş Meryem'i, Oktay'dan uzaklaştırır.

Meryem 8. bölüm 1. fragmanı

Meryem 8. bölüm 2. fragmanı

MERYEM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Meryem 7. bölümde Oktay'ın tüm kozları işe yaramayıp Meryem'e yaklaşamamıştır. Başkalarını devreye sokarak yakınlaşmaya çalışır. Derin'i ise Meryem'i huzursuz etmesi için gönderir. Bu sırada Oktay zengin hayatına devam eder.

Savaş, Meryem'in kazayı yapmadığını kanıtlamayı kafasına koymuştur. Meryem'i gerçeklerle karşılaştırmaya ikna etmeye çalışır. Bu sırada Güçlü boş durmaz ve Burcu'ya kaza raporunu tekrar açması için ikna eder. Savaş'ın ise planları bambaşkadır. Fakat herşey yolunda gitmediği için bu planları gerçekleştiremez.

MERYEM DİZİSİ OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun)

Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor.

Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak.

Kenan Acar (Güçlü Tekiner)

Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar.

Sema Öztürk (Tülin Sargun)

Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili.