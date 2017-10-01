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Hürriyet'in haberine göre, oradaki yemeğin ardından Emirgan’daki bir mekana geçen oyuncu, ikinci mekandan bir erkek arkadaşıyla ayrıldı. Aynı araçla Taksim’e doğru yola çıkan ikili, bir otelin önünde otomobilden inerken objektife yakalandı.