Facebook'un 13 yaş altı çocuklar için hazırladığı Messenger Kids, aile ve arkadaşlarla sohbet etmeyi sağlıyor. Çocukların telefonuna ebeveynler tarafından kurulan ve ebeveynin Facebook hesabından etkinleştirilerek arkadaş listesi oluşturulan uygulamada, iki çocuk konuşmak isterse ailelerinden dijital bir izin onayı alınıyor.

Messenger Kids ile yazışmak mümkün, fakat uygulama ağırlığı video sohbet üzerine kuruyor. Gerçek zamanlı görüşmelerde yaşa uygun filtreler ve yapışkanlar da sohbeti renklendiriyor. Uygulamanın bir özelliği de reklamsız olması.

Google Play Store'dan ücretsiz indirilebilen uygulama, şimdilik sadece ABD'de kullanılabiliyor.