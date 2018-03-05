Gençlerbirliği - Alanyaspor karşılaşmasında, daha önce aralarında gerilim yaşanan iki takımın hocası ne maç öncesi ne de sonrası yan yana gelmedi. Mesut Bakkal, Ümit Özat’tan sonra G.Birliği’nde göreve başladığında “Gelir gelmez ilk yaptığım iş, tesislerde sigara içmeyi yasaklamak oldu. Köy kahvehanesi gibi bir hal almıştı” demişti. Ümit Özat ise “Sivas’ta futbolculara ana avrat küfür ettiği için kovulduğunu iyi biliyor. Kıraathane işini iyi bilir, Denizlispor’da çalışırken bu işi yapıyordu. Mesut Bakkal benim çapımda değil” sözleriyle meslektaşına tepki göstermişti. Bu arada Bakkal’dan sonra bir kez daha Başkent ekibinin başına geçen Özat’ın 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER