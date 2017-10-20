Mesut Özil Manchester United'a transfer oluyor, takım arkadaşlarına açıkladı - Mesut transfer haberi

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın konuğu oldu ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu yazdan beri sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak olan Mesut Özil'in transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'den Mirror, Alman futbolcunun takım arkadaşlarına Manchester United'a transfer olacağını söyledi. Arsenal'de haftalık 300 bin euro kazanan Mesut Özil'in, yeni kontrat için 400 bin euro talep ettiği ve taraftarların anlaşamadığı kaydedildi.

Mesut'un adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit, Alman yıldızın menajeriyle görüşmüştü. Futbolcunun menajeri oyuncusunun Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini, ancak döndüğü takdirde önceliklerinin Beşiktaş olduğunu söylemişti.

Real Madrid'den Arsenal'e 2013 yılında 47 milyon euro karşılığında transferini gerçekleştire ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, bu sezon 6 maçta 396 dakika sahada kaldı.

Mesut Özil

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