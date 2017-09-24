''Mesut Özil sözleşme yenilemeyecek ve Manchester United'a gidecek''

Özil'in rotası Londra'dan Manchester'e doğru kayabilir.

Sunday Mirror'un satırlarına taşıdığı haberde, Jose Mourinho'nun Mesut Özil'i takımına katmak için yoğun çaba sarfettiği ve oyuncuyu ikna ettiği yazıldı. Mesut Özil'in de Manchester United'a gitmek istediği ve Arsenal ile yeni sözleşme imzalamayacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.

Bu sezon Arsenal formasıyla 4 maça çıkan Mesut Özil, gol veya asist başarısı gösteremedi.

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