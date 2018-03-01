Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Marmara'nın doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi ), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
SON DAKİKA UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Bitlis çevrelerinde beklenen kar yağışının akşam saatlerinden sonra yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, zirai don olayı vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİLECİK °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
EGE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AYDIN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
iZMiR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KüTAHYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
NİĞDE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice ( 30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARABUK °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
SİNOP °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
GIRESUN °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğleden sonra yağmurlu
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğleden sonra yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KİLİS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde itibaren aralıklı yağmurlu
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Doğu Karadeniz'in batısında kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, Orta Karadeniz karla karışık yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan , öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar doğusu batıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah saatlerinde batısı 7 ila 9 (75-90 km/sa), akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi periyod boyunca kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Güney Ege'nin güneyi 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz'in batısı ile doğusu yer yer 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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