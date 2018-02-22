Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki pazar günü İstanbul için kar yağışı tahmini yapan Meteoroloji, tahmin değiştirerek sağanak yağışların geleceğini bildirdi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...
ŞUBAT AYINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu tahminleri herkes tarafından merakla takip ediliyor. Meteoroloji'nin 25 - 26 Şubat tarihi için İstanbul'a verdiği karla karışık yağmur ve kar tahmini heyecan yaratmıştı. Ancak, yapılan yeni tahminlerde kar yağışı yerini yağmura bıraktı. 25 Şubat Pazar günü Doğu Anadolu'nun doğusu hariç yurdun her yeri yağış alırken, 26 Şubat Pazartesi ve 27 Şubat Salı yurdun tamamında yağışlı hava görülmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
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