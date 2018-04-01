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"Bugüne kadar yazılan çizilenleri çoğu doğru değil, ve ben bir kez bile konuşmadım. Benim hayatım ve varoluşumla ilgili doğruları yansıtmıyor. Ben de kıskanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bu devirde bu kadar farklılıklara, mesafeye ve haber kirliliğine rağmen bu aşkı yaşıyor olmak çok değerli. Bugüne kadar bir çok kez ayrıldığımız haberleri çıktı, hamilelik iddiaları ortaya atıldı.