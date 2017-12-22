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Metin Hara ile Adriana Lima'nın aşkı geçtiğimiz yaz başlamıştı. Sürpriz birliktelik dünya magazin gündeminde kendine yer bulmuştu. Ancak Adriana Lima, Metin Hara'yı sosyal medyadan sildi. Bu hamle 'Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi. Adriana Lima ile Metin Hara gerçekten ayrıldı mı? Metin Hara ve Adriana Lima konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...