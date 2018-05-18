Metz - Bordeaux maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Metz, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Bordeaux takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Metz 26 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Bordeaux 52 puanda ve 7. sırada. Metz, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bordeaux, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 299. İddaa'da Metz kazanır 6.25, berabere biter 3.75, Bordeaux kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Metz son haftadaki Guingamp müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Bordeaux ise Nice maçında 0-0 berabere kaldı.

Metz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Metz, kendi sahasında 16 gol attı, 33 gol yedi.

Bordeaux, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Bordeaux, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.