Hamido’nun yeğeni vekil seçildi

MHP, 19 yıl aradan sonra Malatya’dan Meclis’e milletvekili gönderdi. Malatya’da 1978’de bombalı suikastla öldürülen eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu, MHP’den milletvekili seçildi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Fendoğlu şunları söyledi: “En son 1999 yılında rahmetli Namık Hakan Durhan arkadaşımızı Meclis’e göndermiştik. Ondan bu yana Milliyetçi Hareket Partisi yetim, Malatya da sahipsiz kalmıştı. Artık Malatyalıların başları dik, alınları açık. Bundan sonra her platformda onların sesi olabilecek bir vekilleri, temsilcileri var. Hiçbirisi endişe etmesinler, gururla gezsinler.”