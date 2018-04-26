Windows 10 için geliştirilen ilk hafif sürüm olan Windows 10 S, önceki Windows sürümleri için geliştirilen programları çalıştıramadığı için kullanıcılar tarafından benimsenmemişti. Microsoft şimdi Windows 10 Lean isimli yeni bir sürüm üzerinde çalışıyor.

Windows Central’ın haberine göre, Windows 10 Lean ismini taşıyacak olan yeni işletim sistemi sürümü, Windows 10 Home ve Pro’dan 2 GB daha küçük boyutlu olacak. Microsoft daha küçük bir işletim sistemi yaratarak, 16 GB depolama alanına sahip olan giriş seviyesi dizüstüleri ve tabletleri de en güncel yazılımlarına yükseltmek istiyor.

— Lucan (@tfwboredom) April 20, 2018

Windows 10 Lean’in 2 GB veri tasarrufu yapmak için mevcut Windows 10’larda ön yüklü bulunan Registry Editor, Paint, 3D Viewer, Skype, Kişiler ve Internet Explorer gibi bileşenleri işletim sisteminin dışında tutacağı belirtiliyor. Öte yandan işletim sisteminin Windows 10 S’in aksine Microsoft Store dışındaki uygulamaları da çalıştırabileceği iddia ediliyor.

Geliştiriciler için yayınlanan Windows 10 Redstone 5 güncellemesinde görülen Windows 10 Lean’in henüz geliştirilmesinin erken bir aşamasında olduğu ve bu nedenle birçok hata barındırdığı da gelen haberler arasında. Bu nedenle, yeni sürümün yakın bir tarihte yayınlanmayacağı düşünülüyor.

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