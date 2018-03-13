Microsoft’un ABD merkezli teknik işlerinde çalışan kadınların, 2010-2016 yılları arasında 238 farklı cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz şikayetinde bulunduğu kamuoyuna açıklandı. Söz konusu bilgi, hafta başında kamuya açılan dava dosyalarında fark edildi.

Mahkeme belgelerine göre, Microsoft’un kadın çalışanları şirkete karşı açtıkları ortak davalarda maaş zamlarının ve terfilerinin sistematik olarak geciktirildiğini iddia etti.

Reuters'ın haberine göre, Microsoft kadın çalışanların zam ve terfileri konusunda böyle bir politika gütmediğini açıklayarak kendini savundu.

Microsoft çalışanı kadınları savunan avukatların, 8.000’den fazla çalışanı kapsayacak toplu bir dava açma hazırlığında oldukları belirtildi.

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Henüz tarihi belirlenmemiş olan dava öncesinde, iki tarafın avukatlarının belge paylaşımına başladıkları da gelen bilgiler arasında.

2015 yılında açılan ilk davaların kamuoyuyla paylaşılan belgelerine göre, Microsoft insan kaynakları departmanına iletilen 118 cinsiyet ayrımcılığı şikayetinden yalnızca bir tanesi şirket tarafından kabul edilmiş.

Kadın çalışanların avukatları, kimi ayrımcılık ve taciz şikayetlerinin ‘şok edici’ nitelikte olduğunu belirtirken, Microsoft’un konuyla ilgili gerçekleştirdiği soruşturmaları ise “isteksiz” olarak tanımladı.

Şirketler ayrımcılık şikayetlerini genellikle gizli bilgiler olarak sakladıklarından, Microsoft’un aldığı şikayetleri rakipleriyle kıyaslamak mümkün görünmüyor.

Davacı kadınların toplu dava talebi ABD Bölge Savcısı James Robart tarafından henüz yanıtlanmadı.