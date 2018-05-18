Miedz Legnica - Pogon Siedlce maçı ne zaman?

Miedz Legnica ve Pogon Siedlce, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Miedz Legnica 56 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Pogon Siedlce 36 puanda ve 14. sırada. Miedz Legnica, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Pogon Siedlce, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 280 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Miedz Legnica kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Pogon Siedlce sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Miedz Legnica önceki hafta Sandecja Nowy Sacz mücadelesinde 2-0 kazandı.

Pogon Siedlce ise Stal Mielec maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Miedz Legnica, 27 gol attı ve 13 gol yedi.

Pogon Siedlce, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pogon Siedlce 27 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.