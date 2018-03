AC Milan kariyerine kötü başlayan Gennaro Gattuso, daha sonra toparladı ve 8 maçtır kaybetmiyorlar. Bunu sizce lig sonuna kadar sürdürebilir mi?

Gattuso, Milan'da harika bi etki yarattı. Transfer dönemi sonrası takımın karışık olduğu, taktik anlayışın ve büyük hedeflerin olmadığı Kasım ayında bu tahmin edilemiyordu. Gattuso ilk önce oyuncuların üzerinde yeni bir “Milan kimliği” oluşturdu ve yavaş yavaş onlara taktiksel aktarımlarda bulundu. Sırf bizleri değil herkesi olumlu anlamda şaşırttı. Daha önce çalıştığı Pisa, Palermo ve OFI'de bunu başaramamıştı.

Peki, Gattuso'nun kötü gidişatı iyi bir seriye çevirdiği kırılma anı sizce nerede oldu?



Dönüm noktası 28 Aralık'taki İtalya Kupası derbisinde oldu. İlk haftalar işleri değiştirmekte zorlanırken, takımı da kötü performans gösteriyordu ve ona olan inanç çok yeni olmasına rağmen azalmıştı. Olası bir mağlubiyetin, göreve başladığı tarihten sadece bir ay sonra sonu olabileceğini biliyordu. Fakat Milan bu maçta hem iyi bir futbol sergiledi hem de Cutrone'nin golüyle uzatmalarda maçı kazandı. Sonra bunun üstüne devre arası tatili geldi ve bu onun üzerindeki baskıyı azalttı, takıma odaklanmasını sağladı.





Inter şu anda liderin 17 puan gerisinde... Sizce bu saatten sonra onlar için en akılcı hedef hangisi olur?



Inter ise AC Milan'ın tam tersi bir durumda. Sezona çok iyi başladılar. Oyun kaliteleri her zaman yüksek olmamasına rağmen beklenenin üstünde sonuçlar aldılar. Kazanmaya devam ettiler ve herkes durumdan mutluydu. Daha sonra Inter tarihinde bir klasik olan sabırsızlık ile ilk olumsuz sonuçta sorunlar başladı. 3. Lig ekibi Pordenone ile berabere kaldılar. Ardından ligde Udinese'ye yenildiler. Sonrasında ise bu sıkıntılı dönemi doğru idare edemediler. Şu an sadece 4.lük ve Şampiyonlar Ligi kontenjanı için mücadele etmeleri gerekir. Onlar için en mantıklı hedef bu olur.



Spalletti'de de tam tersi bir durum var. Lige iyi başlamışlardı fakat son 11 haftada sadece 2 kez kazanabildiler. Başladıkları yerde değiller sizce nedeni ne?



Daha önce de söylediğim gibi, Inter her zaman "çılgın" bir takım olmuştur(kendi marşlarında da söylerler!) Mourinho sonrası, hiç bir hoca disiplin, konsantrasyon ve bağlılığı tüm sezon boyunca sağlayamadı. Tüm profilleri denediler: Benitez, Leonardo, Gasperini, Stramaccioni, Mancini, De Boer ve daha sonra Spalletti. Inter'in en büyük sorunu, işler kötü giderken açık bir kafa ile düşünememek. Hem taraftar hem de kulüp olarak. Bu da absürd durumlara sebep oluyor, örneğin ilk kötü performansında ıslıklanan bir oyuncu ya da Icardi gibi bir oyuncunun açık olarak değerinin sorgulanması gibi.(5 sezondan az bir sürede 89 gol atmış bir oyuncu!) Bana göre hala düzelme ve 4. sırayı alma şansları var.



Hakan Çalhanoğlu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce AC Milan'da uzun vadede de başarılı olabilir mi?



Hakan Çalhanoğlu, İtalya'ya büyük beklentilerle geldi. Bayer Leverkusen'deyken İtalyan takımlarına karşı çok etkileyici oynamıştı. Bu sebeple herkes AC Milan'ın bu transferinin çok iyi bir transfer olduğunu düşnmüştü.