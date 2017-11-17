Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan ikili eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye geçişte uygulanacak yeni sistemle öğrencilerin ömürlerinin araçlarda, sokaklarda, yolculuklarda geçmesinin önleneceğini, ve 2019 sonuna kadar ikili eğitimin kaldırılacağını bildirdi.

AA'nın haberine göre, Bakan Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen Keçiören Ovacık Eğitim Kampüsü ve il genelinde 34 eğitim tesisisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, eğitim tesisi yatırımı için 515 milyon liranın üzerinde bir kaynak ayrıldığına işaret etti. Yılmaz, yatırımlara ilişkin, "Herhalde cumhuriyet tarihinde aynı anda Ankara'ya yapılan en büyük eğitim yatırımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine, herkes için kaliteli ve fırsat eşitliği veren bir eğitimle ulaşılabileceğini biliyoruz. Bunu sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDA İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ"

Eğitime ayrılan kaynağın 2018 bütçesinde 134 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun, özel idarelerin, hayırseverlerin, okul aile birliklerinin ve okullarda süt ve üzüm dağıtımı için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının katkıları ile birlikte bu rakamın 150 milyar liranın üzerine çıkacağını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın daha kaliteli bir eğitim için ikili eğitimin kaldırılması talimatı verdiğini aktaran Yılmaz, "58 bin dersliğe ihtiyacımız var. 45 bin dersliğimiz yapılıyor. Devlet-millet iş birliği ile bugün de bin 100 dersliğin temelini atıyoruz. 2019 yılı sonuna kadar, İstanbul'da biraz zorlanacağız, ama Türkiye'nin her tarafında ikili eğitimi kaldıracağız." diye konuştu.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması konusunda da bilgiler aktaran Yılmaz, bu yıl 37 pilot ilde çalışmaların yürütüldüğünü ve okul öncesi eğitimde kırtasiye masraflarının MEB tarafından karşılandığını anlattı.

Beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitimin bu yıl ülke genelinde seçilen 620 pilot okulda 130 bin öğrenci ile başlatıldığını dile getiren Yılmaz, başarı sağlandığı takdirde uygulamanın Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını belirtti.

FATİH PROJESİ'NDE ÇOK BÜYÜK ADIM ATILACAK

Resmi Gazete'de 2013'te yayımlanan 10. Kalkınma Planı'ndaki yer alan eğitimle ilgili hedeflerin hemen hemen hepsinin 2017'de gerçekleştirildiğinin altını çizen Yılmaz, fırsat eşitliğinde, okullaşma oranlarının artırılmasında, eğitime katılma süresinde, derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasında, müfredatın güncellenmesinde ve eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasında büyük mesafeler alındığını ifade etti.

Bakan Yılmaz, FATİH Projesi kapsamında bir yıl içinde Türkiye'nin tamamında çok büyük adımlar atılacağını açıkladı.

Özel yetenekli öğrenciler için bu yıl ilk defa İstanbul'da bir okul açıldığını bildiren Yılmaz, bu okulları gelecek yıl Ankara ve İzmir'e de yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

10. Kalkınma Planı'nda söylenip de hayata geçmeyen bir konunun "Her çocuğun kendi muhitinde eğitim alması" olduğunu belirten Bakan Yılmaz, bunun için de yeni liseye geçiş sistemine işaret ederek, "En iyi okul evine en yakın okul diyerek öğrencilerin ömürlerinin araçlarda, sokaklarda, yolculuklarda geçmesinin önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.