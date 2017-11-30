Milli Eğitim Bakanlığı tekli eğitim için kamulaştırmayı hızlandırdı

Tüm okullarda ikili eğitimden tekli eğitime geçiş çalışmalarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), arsa ihtiyacını karşılamak için kamulaştırma işlemlerini hızlandırdı.

AA'nın haberine göre MEB, orta vadeli programda da yer alan ikili eğitimden tekli eğitime geçiş kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlıkça 2018 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta yer alan bilgiye göre, 2019 yılına kadar tüm okulların ikili öğretimden tekli öğretime geçiş için arsa ihtiyacı arttı. Bakanlık, bu hedefin gerçekleştirilmesi için arsa ihtiyacını karşılamak amacıyla kamulaştırma işlemlerine hız verdi.

Bakanlık, mevcut eğitim kurumları ve imar planlarındaki eğitim alanlarına ilişkin güncel coğrafi verilerin toplanarak, veri tabanında saklanması ve karar destek mekanizması oluşturulmasını da amaçlıyor.

YENİ OKUL PROJELERİ MODERN VE ESTETİK GÖRÜNÜME SAHİP OLACAK

Büyükşehirlerde devam eden yeniden yapım danışmanlık hizmetlerinin 2018 içerisinde tamamlanacağını öngören bakanlık, yapım işlerinin devamını sağlamak ve 2019'da ülke genelinde tekli eğitime geçiş hedefini gerçekleştirilmek için Türkiye genelinde yeniden yapım danışmanlık hizmetlerinin ihale edilmesi ve başlatılmasını planlıyor.

Bakanlık, yeni eğitim yapılarının güvenli, ekonomik, estetik, konforlu, herkes için erişilebilir olmasını sağlayacak şekilde, enerji, tasarruf ve hijyen koşullarının da ön planda tutulduğu yeni tip projeler üretecek. Yeni okul projeleri, modern ve estetik mimari görünüme de sahip olacak.

Tip projelerin elde edilmesiyle Türkiye'de farklı ısı ve iklim bölgelerine uygun elektromekanik projelerin yanı sıra farklı deprem bölgeleri ve farklı zemin sınıflarına göre de statik açıdan alternatifli projeler geliştirilecek.

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