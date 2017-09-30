Milli maç öncesi yapılan hazırlıklar gözden geçirildi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında, Yeni Stadyumda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü, Akın Ağca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Bu önemli maça stadyumun sorunsuz bir şekilde hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Vali Çakacak, her kurumun üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi. Şehir içi ve şehir dışından maça gelecek olan seyircilere rahat bir ortam oluşturmak adına çeşitli kolaylaştırıcı önlemler alınacağını bildiren Vali Çakacak, milli maç için Eskişehir'e gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını dile getirdi.

Toplantıda elektrik, internet ve telefon hatları, sağlık tedbirleri, çevre temizliği, güvenlik önlemleri, şehir içi ve şehir dışı stadyum yönlendirme levhaları, araç park sorunu, toplu taşıma araçlarının güzergahları gibi konular görüşülerek, gerekli tedbirlerin alınması kararına varıldı.

Türkiye-İzlanda