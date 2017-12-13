Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) bağlı ortaklığı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü'nün Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis alımına ilişkin giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi sözleşmeli statüde 5 makine mühendisi, 6 elektrik-elektronik mühendisi, ikişer endüstri mühendisi, metalurji-malzeme mühendisi, kimya mühendisi ve yazılım mühendisi alımı gerçekleştirilecek.

Sınava başvuracak adayların 399 sayılı KHK'nın 7'nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmaları, 2016 yılı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almaları, son 5 yıl içinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmaları veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmaları gerekiyor.

Yazılı sınavın 20 Ocak 2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceği sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

AA'nın haberine göre Sınav Komisyonu, adayların yazılı sınav notunun yüzde 40'ı, KPSS P3 puanının yüzde 30'u ile sözlü sınav notunun yüzde 30'unu esas alarak nihai başarı listesini ilan edecek.

Sınav başvuruları 29 Aralık tarihi mesai bitiminde sona erecek. Başvuru formu ise TÜVASAŞ'ın internet adresi "www.tuvasas.com.tr"den temin edilebilecek.

milli tren projesi

resmi gazete

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü