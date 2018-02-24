Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Bakanlık olarak firmaların gelişmesine imkan sağlayan teknoparkların kurulmasına ve kuruluşu tamamlanan bölgelerin en kısa sürede faaliyete geçmesine özel önem verdiklerine dikkati çekti.
Son dönemde büyümesi ve gelişmesi için büyük gayret sarf ettikleri teknoparkların sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Özlü, faaliyete geçmiş teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) de ilerleme kaydedildiğini ve ek alanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Özlü, Antalya OSB ve Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş kararlarının yayımlandığını hatırlatarak, İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş kararının 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydetti.
Ağırlıklı olarak gıda, yazılım, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermesi beklenen İZÜ TGB’de ilk etapta kuluçka faaliyetlerine ağırlık verilmesinin planlandığını belirterek, bu alanda toplam firma sayısının 3 yıl içinde 60’a ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
Özlü, İZÜ Teknopark tam olarak faaliyete geçtiğinde bu alandaki toplam girişimci sayısının bine çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, "Söz konusu teknopark ile birlikte üniversitedeki öğretim üyesi, öğretim elemanları ya da öğrencilerle yapılan çalışmaların projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi hız kazanacak, tez çalışmalarının bölge sanayisinin ihtiyaçları ile uyumlu olmasıyla etkin bir işbirliği hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.
İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye'deki teknoparkların 72'ye ulaştığını vurgulayan Özlü, bu yılın ilk yarısında ülke genelindeki teknopark sayısını 80'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Özlü, söz konusu teknoparkların 56'sında Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri sürdürüldüğünü anlatarak, İZÜ ve diğer 15 teknoparkta ise yapılaşma süreçlerinin devam ettiğini anlattı.
46 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Hükümetin teknokentlere Ar-Ge, vergi ve SGK teşvikleri gibi önemli destekler sunduğunu anımsatan Özlü, teknokentler aracılığıyla 37 bin 740'ı Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 46 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.
Özlü, teknokentler sayesinde projelerin somut çıktılara dönüştürüleceğini, katma değeri yüksek, yerli, milli ürünlerinin sayısı ve çeşidinin daha da artacağını vurgulayarak, "Staj yapacak öğrenciler için de teknoparklar önemli bir alternatif sunuyor. Bu şekilde gençlerimiz mezuniyetten önce bilinçli ve araştırma odaklı, ne istediğini bilen bakış açısıyla sektöre adım atabilecek." değerlendirmesinde bulundu.
OSB BÜNYESİNDEKİ TEKNOPARK SAYISI 18
Özlü, sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojilere daha rahat ulaşması, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini daha etkin bir biçimde yürütebilmesi, mevcut teknolojileri kendi süreçlerine daha kolay adapte edebilmesi amacıyla OSB'ler bünyesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmasının da özellikle desteklendiğini söyledi. Özlü, şunları kaydetti:
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