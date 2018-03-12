Beşiktaş'ta 2 yıl önce alkollü araç kullanırken yakalanan milli voleybolcu Arslan Ekşi, hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmayınca mahkeme ifadesini alabilmek için yakalama kararı çıkartı.



Beşiktaş Arnavutköy Muallim Naci Caddesi'nde 17 Kasım 2016 tarihinde saat 03.30'da otomobiliyle seyir halindeki voleybolcu 33 yaşındaki Arslan Ekşi, trafik ekibi tarafından durduruldu. 1.41 promil alkollü olduğu tespit edilen Ekşi hakkında alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında iken araç kullanma suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üç duruşmasına katılmayan Arslan Ekşi hakkında mahkeme 6 Mart'ta sorgusunun ardından serbest bırakılması koşuluyla yakalama kararı çıkarıldı.



Milli takımının formasını 93 kez giyen Aslan Ekşi, halen Rusya Süper Ligi'nde Lokomotif Novosibirks takımında oynuyor.

ARSLAN EKŞİ KİMDİR?

17 Temmuz 1985 yılında İstanbul'da doğan Arslan Ekşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde pasör mevkiinde oynamıştır. Özel Marmara Lisesi mezunudur. Boyu 1.99 m, ağırlığı 92 kg'dir. Takım kaptanıdır ve forma numarası 10'dur. Daha önce Arçelik voleybol takımında oynamış, Fenerbahçe'ye 2005 yılında gelmiştir. 93 kere millî olmuştur. 2015-2016 sezonunda Almanya'nın Vfb Friedrichshafen takımına transfer olmuştur.

Arslan Ekşi'nin başarıları

2005 Universiade Şampiyonluğu

2007-2008 sezonu en iyi pasör ödülü

2007-2008 sezonu play-off Türkiye birincisi

2007-2008 Türkiye Ligi birincisi

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