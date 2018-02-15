9 | 10

HERKESİN SOY GEÇMİŞİ FARKLI YILLARA UZANIYOR

Vatandaşlar soyağacını sorgulamaları yaparken dikkat çeken bir detaya rastladı. Alt-üst soy bilgisinde herkesin erişebildiği sabit bir yıl söz konusu değil. Herkesin soy kayıtlarının ulaştığı yıllar farklılık gösterebiliyor. HABERTURK.COM'un daha önce ulaştığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, "Herkesin soy geçmişi farklı yıllara kadar gidiyor. Bunun temel nedeni kişinin alt-üst soy grubuna dair belgelerin çokluğu veya azlığı. Aile ile ilgili ne kadar fazla belge varsa, o kadar geçmişe inilebiliyor. Alt-üst soy bilgisine ait belgeler sisteme eksiksiz şekilde yükleniyor."dedi.