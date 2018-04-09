7 | 21

"20 yaşına kadar Ağırnas'ta yaşamış birisi. Ağırnas'ın taşını, toprağını, kuşunu, böceğini görmüş, Erciyes'i seyretmiş biri ve gençliği burada geçiyor. Ağırnas'ı o dönemde şu andaki gibi yeryüzünde binaları olan bir köy olarak düşünmeyelim.