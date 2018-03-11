Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti. Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu belirtildi.

Ajda Pekkan'ın da 1 Eylül 2013 tarhinde düşen jete bindiği öğrenildi.

Mina Başaran'ın 1 Eylül 2013 tarhinde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ajda Pekkan'ın da düşen uçağa bindiği görülüyor. Başaran yayınladığı bu kareye, "Havada Ajda konseri" notunu düşmüş.

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