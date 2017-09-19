Minik cumali seremonide!

Beşiktaş'ın, Konya ile oynadığı maçta çok özel bir konuğu vardı...

Kelebek hastası olan ve en büyük isteğinin statta Beşiktaş maçını izlemek olduğunu çekilen bir video ile sosyal medyada paylaşan Cumali Yaman, Siyah-Beyazlı oyuncularla birlikte sahaya çıktı. Diyarbakır’dan gelen minik Cumali, Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalyenin üstünde seremonide yer aldı.

Kelebek Hastalığı nedir?

Diğer bir adıyla Epidermolysis Bullosa olan ve içi su dolu kabarcıklar şeklinde meydana gelen genetik bir cilt hastalığıdır. Birçok kişi tarafından kelebek çocuk hastalığı olarak da bilinir.

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