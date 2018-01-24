Disney yapım şirketinin 90 yıl önce yarattığı ve gönüllerde taht kuran Minnie Fare karakteri, sonunda Hollywood Şöhretler Kaldırımı’na adını yazdırdı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Mickey Fare’den 40 yıl sonra bu gurura nail olan Minnie, ödülünü dün Mickey Fare, hayranları ve şirketin CEO’su Robert Iger eşliğinde aldı.

Minnie Fare kılığındaki bir animatörün imza attığı törene Heidi Klum ve Katy Perry de eşlik etti. Mickey ve Minnie Fare ilk olarak 1928 yılında bir filmde yer almıştı.

Minnie Fare

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER