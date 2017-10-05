Mircea Lucescu, Türkiye İzlanda maçı planını yaptı

9 | 14

GOL GECİKİRSE PANİK YOK

Lucescu’nun öğrencilerine bir diğer uyarısı da ‘sabır’ oldu... 1 puanın İzlanda için altın değerinde olduğunu kaydeden kurt hoca, rakibin katı bir savunma anlayışı içerisinde olacağını belirtip kilidi açmak için başta Burak Yılmaz ve Cenk Tosun olmak üzere ofansif yıldızlara ‘bol şut’ emri verdiği bildirildi.