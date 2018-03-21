HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Mirkelam, “Yeni şarkıcılardan kimleri beğeniyorsunuz?” sorusuna “Politikacıların, futbolcuların nasıl sevileni ve sevilmeyeni varsa şarkıcılar için de şunu seviyorum bunu sevmiyorum diyemem” sözleriyle yanıt verdi.



Uzun süredir Aysen Sabancı ile aşk yaşayan müzisyene evlilik konusu açılınca “Ne güzeldi sorular, oldu mu şimdi?” diyerek uzaklaştı.

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