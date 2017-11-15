Öne Çıkanlar
Son Dakika
YAŞAM

Miss International kazananları belli oldu

15.11.2017 - 10:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Japonya'nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen 57’nci Uluslararası Güzellik Yarışması (Miss International) kazananı belli oldu

  • 1 Miss International'ı kim kazandı? Uluslararası Güzellik Yarışması kazananları
    1 | 35

    Bu yıl 57. düzenlenen Miss International uluslararası güzellik yarışması Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından güzellerin yer aldığı yarışma oldukça ilgi çekti.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Miss International'ı kim kazandı? Uluslararası Güzellik Yarışması kazananları
    2 | 35

    Miss International 2017'nin kazananı Endonezyalı Kevin Lilliana oldu. Endonezya ilk defa Miss International'da birincilik kazandı.

  • 3 Miss International'ı kim kazandı? Uluslararası Güzellik Yarışması kazananları
    3 | 35

    21 yaşındaki Kevin Lilliana, tacını 2016 yılının güzeli Kylie Verzosa'dan aldı.

  • 4 Miss International'ı kim kazandı? Uluslararası Güzellik Yarışması kazananları
    4 | 35

    Tacını giydikten sonra açıklama yapan Lilliana, "Hala inanamıyorum, benim için rüya gibi." dedi.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Miss International'ı kim kazandı? Uluslararası Güzellik Yarışması kazananları
    5 | 35

    Kevin Lilliana, destekleri için Endonezya halkına teşekkür etti. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 20
  • Misafir
    ben güzel (ler) e güzel demem
  • Misafir
    o ben olsam bari ben olsam bariii
  • Misafir
    Yaw kötü işte yeni sürüm
  • Misafir
    bizimkini kim seçtiyse bu işten hiç anlamıyor. çok paspaldı ya
  • Misafir
    O değil de nolacak bu fenerin hali
  • Misafir
    BİZİM ÇITIR NEREDE HİÇ GÖRÜNMÜYOR
  • Misafir
    Ukrayna
  • Misafir
    venezüella tabiki
  • Misafir
    Seçenler ileri derece miyop sanırım
  • Misafir
    Günah
  • Misafir
    Oh oh oh..tadından yenmez;))
  • Misafir
    4 düde güzel değil
  • Misafir
    venezuella diyen arkadas guzelden anliyosun vesselam..
  • Misafir
    Bu ne yaaa..
  • Misafir
    bence her zaman en güzeli rusya ukrayna. gerisi yalan.
  • Misafir
    İngiltere güzeli Lannisterları temsilen çıktı sanrıım :)
  • Misafir
    Hepsi çok güzel maaşallah cennet cennet.
  • Misafir
    meaşallah çüçek çüçek
  • Misafir
    Bu sene taç, kraliçe tacı gibi olmuş, kenarı beyaz kürklü.
  • Misafir
    bence Venezuella birinci olmaliydi
Kalan karakter : 2000