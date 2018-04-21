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Dördüncüsü belediyemizin temizlik işleri operasyonu daralıyor. Belediye olarak 500 bin kişinin yaşadığı bölgemize yıllık 40 milyon TL sadece temizlik için harcıyoruz. Şu ana kadar yüzde 15 tasarruf ettik. Genel masrafımızı 15 milyon TL'ye çekeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.