Monaco: 4 - Lille: 0 (MAÇ SONUCU)

Monaco, Ligue 1'i domine etmeye devam ediyor.



Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 24'üncü dakikasında deplasman ekibi Stevan Jovetic'in attığı golle 1-0 öne geçti. 30'da Rachid Ghezzal ile farkı 2'ye çıkaran Monaco, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

48'de ve 73'de Radamel Falcao'nun ayağından iki gol bulan son şampiyon, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte Monaco puanını 18'e yükseltirken, Lille 5 puanda kaldı.

Monaco

Falcao