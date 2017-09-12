Monaco, Vodafone Park deplasmanında seyircisinden yoksun olacak.

Monaco'nun resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada" DNLH(Ulusal Holiganizmle Savaş Birliği)'nin tavsiyeleri sonucunda Beşiktaş deplasmanına taraftarımızı götürmeme kararı aldık." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş deplasmanı için herhangi bir bilet satışı olmayacağını açıklayan Monaco yönetimi, taraftarlarından münferit olarak da maça gitmemelerini istedi.

Beşiktaş - Monaco

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