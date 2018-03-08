Moody's Türkiye'nin notunu indirdi, işte dolardaki son durum

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gece yarısı yaptığı bir açıklama ile Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdüğünü, not görünümünü ise 'negatif'ten 'durağan'a çevirdiğini duyurdu.

Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye'nin not görünümünün geçen yıl "negatif"e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, bunlar özetle "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" olarak sıralandı.

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar kuru, bu gelişmenin ardından güne hafif bir yükseliş eğilimi ile başladı. Dün akşam kapanışta 3.7950 TL seviyelerinde olan dolar kuru bu sabah açılışta 3.8050 TL seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise 4.7257 TL'den el değiştiriyor.

PİYASAYI ETKİLER Mİ?

Moody's kararının piyasalar üzerindeki olası etkilerini değerlendiren Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, Moody's kararının teknik değerlendirmenin biraz dışına taştığını ve siyasetin makro ekonominin önüne geçtiğini söyledi.

Salar, şöyle konuştu:

"Ben Türkiye'nin ekonomik görünümü ile ilgili endişe taşıyan verilerin kötüleştiğine ilişkin bir sonuç çıkaramadım. Kararın piyasadaki fiyatlamalar üzerinde ilave bir etkisinin olmaması gerekiyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları fiyatlar üzerinde ancak somut bir değişim, yani yatırım yapılabilir seviyeye çıkma veya kaybetme durumunda, etkili oluyor. O kararlar sonucu değiştiriyor. Ara dönemlerdeki değerlendirmeler biraz daha siyaset ile ilgili. dolayısıyla bu kararın piyasa üzerinde çok etkisinin olmaması gerektiğini düşünüyorum."

'ÖNEMLİ BİR ETKİ YARATMAZ'

Stratejist Cüneyt Paksoy, Moody's kararının beklenmedik bir anda geldiğini ancak piyalarda önemli bir etki yaratmasını beklemediğini söyledi. Paksoy, şöyle konuştu:



"Not düşüşüne gerekçe olarak kurumların direncindeki düşüşü ve yapısal reformlardaki gecikmeler ile dış kırılganlıkları gösteriyorlar. Ama görünümü negatiften durağana çevirmelerinin ana sebebi ise benzer ülkelerdeki yüzde 40'lık toplam borç oranının Türkiye'de yüzde 20'lerde kalması.

Bence karar biraz haksız ve gerekçesi siyasi. Karardan sonra dolarda 3.81'e doğru bir hareket oldu. Bu durum kararın sınırlı bir etkisi olacağını gösteriyor. Yatırım yapılabilir notu olmadıktan sonra böylesi bir not indirimin önemli bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Aslında fiyatların içinde olan bir şeyin biraz daha negatif tonda ajandalara not alınması şeklinde yorumlanacak.

Teknik olarak 3.81-3.83 seviyesi, operasyon sonrası geçilmeyen bölge. Buralar geçilmedikçe dolar kuru yaşanan hareketi sindirme potansiyeline sahip. Dolar 3.77-3.83 arasında kalmaya devam edebilir."