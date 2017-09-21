Süryani rahiplerin inzivaya çekildiği Mor Barsavmo Manastırı olarak da bilinen Kaya Manastırı, keşfedilmeyi bekliyor. DHA'nın haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinin Barıştepe Köyü'ne bağlı manastırı günlük ibadetlerini yapan din görevlileri ile birkaç aile dışında ziyaret edecek kimse kalmadı. Faal durumda bulunan manastırın dışındaki dağlık alanda bir kayanın içi oyularak inşa edilen ve bir dönem Süryani rahiplerin yetiştiği merkez konumundaki 1300 yıllık Mor Barsavmo Manastırı keşfedilmeyi ve ziyaretçilerini bekliyor.

Bölgede nadir bulunan ve taşıdığı tarihi değeri ile diğer mabetlerden ayrılan, ilk kez görenleri adeta büyüleyen Kaya Manastırı, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten kaderine terk edilmiş görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

Bazı bölümleri yıkılan, içinde ateş yakılan ve duvarlarına yazı yazılan Mor Barsavmo Manastırı hakkında bilgi veren Mor Yakup Manastırı Rahibi Edip Daniel Savcı, "Biz burada sayıca çok az olduğumuz için maalesef böyle yerlere sahip çıkamıyoruz. Özellikle de son yıllarda Anıtlar Kurulu tarafından bazı tarihi eser konumundaki bu değerlere el konuldu. Onarılması gerekiyor. Bazı sebeplerden dolayı zaten onarımını yapamıyoruz, yasak. Bu nedenle zaten hiçbir şey yapamıyoruz.

Normal olarak bu eserler koruma altına alınmış şekildedir. Bu değerlerimizin, bu eserlerin ne zaman o toprak ve taş yığını altından çıkarılacak onu bilemiyoruz. Yer altında daha çok inanıyorum ki önemli şeyler vardır ve orası gerçekten çok güzel bir mekan. Ama bu son yıllarda maalesef bazı dış duvarda bulunan kayaların kırılarak dökülmesi, güzelliğin çoğunu yok etti diyebiliriz. Belki hala o taşlar toprak altındadır, yani düştükleri yerde olabilirler. Onu bilemiyoruz. Ancak, bir kazı falan yapılırsa, belki daha güzel şeyler çıkabilir oradan.

Biz burada bu tür eserlerin önemi, ya da kıymetini, değerini bilemiyoruz. Burada yaşayan insanlar zaten bu tür eserlerin değerini hiç bilmemekte. Onun için her gün biraz daha tahrip oluyor, her gün biraz daha zarar görüyor ve yok olmaya yüz tutmuş eserlerdir bunlar. Onlar gibi inanıyorum ki gerçekten yüzlerce, belki de binlercesi yok olmuştur. En azından elimizde kalanları koruyabilsek çok güzel olacak. Yani en çok istediğimiz budur. İnşallah bunlar da ileriki zamanlarda olur, olursa çok seviniriz" dedi.