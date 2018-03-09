MPL Care 25. yılında 30. hastanesini Pendik'te açtı

Medical Park, Liv Hospital ve VM Medical Park markalarını bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), Türkiye genelindeki 30’uncu hastanesini İstanbul Pendik’te açtı. Türkiye’nin yedi bölgesinde sağlık zincirinin halkalarını çoğaltmaya devam eden MLP Care, şimdi bu zincire İstanbul Anadolu Yakası’ndaki ikinci yatırımı olan VM Medical Park Pendik Hastanesi’ni ekledi.
VM Medical Park Pendik Hastanesi, dünya standartlarında ileri tanı ve tedavi yöntemleri, hasta odaklı kusursuz otelcilik hizmetleri ve çoğunluğu akademisyenlerden oluşan uzman hekim kadrosu ile hizmet vermeye başladı. VM Medical Park Pendik Hastanesi Kocaeli, Bursa, Samsun ve Florya’dan sonra “VM” adını taşıyan beşinci hastane oldu.
MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, 25 yıl önce bir klinikle başlayan sağlık yolculuğunda bugün Türkiye’nin en geniş sağlık zincirine ulaştıklarını belirtti. Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti almanın her hastanın hakkı olduğu bilinciyle 25 yılı geride bıraktıklarına işaret eden Usta, “Sağlık hizmetlerimizdeki kalitemizden ödün vermeden farklı konseptlerle hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Bu da MLP Care’in özel sağlık hizmetleri sağlayıcıları arasında farklı bir konuma oturmasını sağlıyor” dedi.
MLP Care’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği halka arz ile Türkiye sağlık sektörünü borsada temsil etmeye başladığına da işaret eden Muharrem Usta, “İnanıyorum ki, sektörün kurumsallaşması, yurt dışından yatırımcı ilgisinin artırması için köprü ve vesile olacağız. Ayrıca güçlendirdiğimiz yapımızla önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin farklı illerine sağlık hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu bizim için hem önemli bir sorumluluk hem de kıvanç kaynağı” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.