MPL Care 25. yılında 30. hastanesini Pendik'te açtı

Medical Park, Liv Hospital ve VM Medical Park markalarını bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), Türkiye genelindeki 30’uncu hastanesini İstanbul Pendik’te açtı. Türkiye’nin yedi bölgesinde sağlık zincirinin halkalarını çoğaltmaya devam eden MLP Care, şimdi bu zincire İstanbul Anadolu Yakası’ndaki ikinci yatırımı olan VM Medical Park Pendik Hastanesi’ni ekledi.

VM Medical Park Pendik Hastanesi, dünya standartlarında ileri tanı ve tedavi yöntemleri, hasta odaklı kusursuz otelcilik hizmetleri ve çoğunluğu akademisyenlerden oluşan uzman hekim kadrosu ile hizmet vermeye başladı. VM Medical Park Pendik Hastanesi Kocaeli, Bursa, Samsun ve Florya’dan sonra “VM” adını taşıyan beşinci hastane oldu.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, 25 yıl önce bir klinikle başlayan sağlık yolculuğunda bugün Türkiye’nin en geniş sağlık zincirine ulaştıklarını belirtti. Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti almanın her hastanın hakkı olduğu bilinciyle 25 yılı geride bıraktıklarına işaret eden Usta, “Sağlık hizmetlerimizdeki kalitemizden ödün vermeden farklı konseptlerle hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Bu da MLP Care’in özel sağlık hizmetleri sağlayıcıları arasında farklı bir konuma oturmasını sağlıyor” dedi.

MLP Care’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği halka arz ile Türkiye sağlık sektörünü borsada temsil etmeye başladığına da işaret eden Muharrem Usta, “İnanıyorum ki, sektörün kurumsallaşması, yurt dışından yatırımcı ilgisinin artırması için köprü ve vesile olacağız. Ayrıca güçlendirdiğimiz yapımızla önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin farklı illerine sağlık hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu bizim için hem önemli bir sorumluluk hem de kıvanç kaynağı” şeklinde konuştu.