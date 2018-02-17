Milli Savunma Bakanlığı, şehit sorgulama ekranına ulaşmak isteyen vatandaşlar harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde hayatımıza giren e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti büyük ilgi çekmiş ve milyonlarca vatandaş soy bilgilerini detaylı bir şekilde öğrenmek için e-Devlet sistemine akın etmişti. e-Devlet sisteminde aile büyüklerini öğrenen vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2008 yılında internete tanıştığı "Şehitler Listesi" için harekete geçti.
Aile büyükleri arasında şehit olup olmadığını ve varsa şehitlerin hangi savaşta şehit düştüğünü görüntülemek isteyen vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Listesi ekranına girmeye başladı. Peki MSB şehit sorgulama hizmeti nasıl kullanılır? İşte MSB şehit sorgulama işlemi ve detaylar...
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ŞEHİT TESPİT EKRANI
Şehit Tespit Projesi kapsamında vatandaşlar sorgulama yaparak ailesinden şehit olup olmadığını ve şehit varsa, bu şehitlerin hangi savaşta ne zaman şehit olduğunu öğrenebiliyor.
MSB ŞEHİT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Bu işlemi yapmak için ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın Şehit Tespit Listesi'ne giriş yapmak ve ardından isim, soyisim ve doğum tarihi yazarak sorgulama işlemini yapmak gerekmektedir.
Şehit tespit sisteminde, 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı, 1853-1928 Muharebe Dışı Diğer Şehitler ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
Böylece vatandaşlar, ailelerinde bu savaşlarda şehit olan bir kişinin var olup olmadığını ve eğer varsa hangi savaşta şehit olduğunu görüntüleyebiliyor.
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