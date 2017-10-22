Muğla'da şok olay! Yoldan geçen vatandaşı evin balkonundan vurdu

Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde yaşayan İsmail Uyar (35), sabah saatlerinde ineklerinden sağdığı sütü, mahalledeki süt toplama merkezine götürdü. İHA'nın haberine göre; İsmail Uyar, dönüşte vücuduna isabet eden iki kurşunla yere yığıldı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uyar'ın öldüğünü belirledi.

Evinin balkonundan ateş ederek Uyar'ı vurduğu belirlenen E.T. (31) gözaltına aldı. Ekipler, olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeğine de el koydu. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından evli ve üç çocuk babası Uyar'ın cenazesi otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayın ardından bölgeye gelen Uyar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Cinayeti işlediği iddia edilen E.T'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, E.T.'nin yaklaşık 5 yıldır psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

muğla

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