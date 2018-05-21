Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, mart ayı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 22 milyon 462 bin 346 aracın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, nüfusuna paralel toplam 4 milyon 106 bin 140 taşıtla araç sayısı en fazla il olurken, bu kenti 1 milyon 916 bin 967 taşıtla Ankara, 1 milyon 365 bin 44 taşıtla İzmir, 1 milyon 31 bin 758 taşıtla Antalya izledi. Tunceli, 9 bin 4 ile en az taşıtın bulunduğu il oldu.

Nüfusa göre taşıt kıyaslaması yapıldığında, nüfusu 938 bin 751 olan Muğla ve 264 bin 779 olan Burdur'da her 2 kişiye bir araç düşüyor. Bu illerdeki toplam taşıt sayısı sırasıyla 482 bin 96 ve 134 bin 41 olarak kaydedildi.

Buna karşılık araç başına düşen insan sayısı yaklaşık 29 olan Hakkari son sırada yer aldı. Toplam 275 bin 761 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 572 olarak belirlendi. Hakkari'yi araç başına 16 kişinin düştüğü Şırnak ile Ağrı takip etti.

Memur kentinde her 4 kişiye bir otomobil

Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 194 bin 330 otomobil bulunurken, ortalama 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Ankara, her 4 kişiye düşen bir otomobille listenin başında yer aldı. Toplam 5,5 milyon nüfuslu başkentte trafiğe kayıtlı otomobil sayısı mart ayı itibarıyla 1 milyon 389 bin 391'i buldu.

Toplam nüfusun otomobil sayısına oranında bu ili 4,78 ile Burdur, 4,89 ile Antalya, 5,23 ile Eskişehir, 5,27 ile Denizli takip etti.

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da ise 15 milyonluk nüfusa karşı otomobil sayısı 2 milyon 845 bin 55 olarak kayıtlara geçti. Buna karşın Hakkari'de 129, Şırnak'ta 121 kişiye bir otomobil düştü.