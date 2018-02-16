3-4 Şubat'ta gerçekleşen CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabından tüzük değişikliğine ilişkin çağrıda bulundu.

İnce, tüzük değişikliği önerilerine ilişkin imza süreci başlattıklarını belirterek, CHP Genel Başkanlığı'na gönderilmek üzere hazırlanan tüzük değişikliği teklifini paylaştı. Metinde 3 maddenin yer aldığı görüldü.

3 MADDELİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Maddeler arasında partinin cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının partiye kayıtlı üyeler tarafından önseçim ile belirlenmesi ve üst üste iki genel seçim kaybeden genel başkanın değişiminin önünün açılması yer alıyor.

İnce, paylaşımında "Tüzük değişikliği önerimize ilişkin imza süreci başlattık. Sadece CHP üyelerinin imzalayacağı metni kamuoyumuzla paylaşıyoruz. İmzalayan üyelerimizin ıslak imzalı dilekçelerini Muharrem İnce TBMM/Ankara adresine göndermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

— Muharrem İNCE (@vekilince) February 16, 2018

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