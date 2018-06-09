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Ancak Hande Bermek'in evliliğini sadece kağıt üzerinde noktaladığı önceki gün çekilen bu görüntülerle ortaya çıktı. Takvim'den Doğan Savaş'ın görüntülediği ikilinin keyifli halleri ve Başoğlu'nın eşini sık sık öpücüklere boğması dikkat çekti.