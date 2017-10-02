Murat Başoğlu ve Hande Bermek sahilde el ele dolaştı

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Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Murat Başoğlu ve Hande Bermek dün sabah 11.45’te Bodrum Gündoğan’daki yazlıklarının önünde görüntülendi. Çift evden çıkmadan önce 3 kişilik özel koruma ekibi etrafı kontrol etti. Daha sonra Başoğlu ve Bermek el ele dışarı çıktı. Sahilde yürüyüş yapan çift zaman zaman birbirlerine sarılıp öpüştü.

