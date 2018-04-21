Hande Erçel’le birlikte olan şarkıcı, “Aşk insana zaman zaman güzel çektiriyor. Ne olursa olsun, motive eden bir duygu. Bu işleri taktik malzemesi olarak kullanmıyorum” dedi.



Şöhretini kaybetmekten korkmadığını da sözlerine ekleyen Dalkılıç, “Çocuk hayalim her zaman var. Kısmet. Şimdiye kadar olmadı, demek ki hayır varmış her şeyde... Beş yıl içinde baba olurum herhalde” şeklinde konuştu.

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